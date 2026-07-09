Guardia di Finanza, Lombardi nuovo comandante in Sicilia “Emozione forte”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’emozione è stata veramente forte, maturata gradualmente negli ultimi giorni perché sento il peso della storia di questa terra che mi ha richiamato”. Queste le parole del Generale di Divisione della Guardia di Finanza, Stefano Lombardi, nuovo Comandante Regionale della Sicilia intervenuto a margine della cerimonia di avvicendamento con il Generale di Divisione Roberto Manna. “La mia missione è quella di continuità rispetto a quanto fatto dal mio collega – ha sottolineato – . Vengo dai reparti speciali e ho una preparazione legata alla lotta al riciclaggio internazionale, alle analisi di rischio nel settore delle entrate e della spesa pubblica. Credo – spiega Lombardi – nel cercare di effettuare interventi e disturbare il cittadino contribuente soltanto quando c’è un rischio molto alto vede effettivo. Non voglio fare tanti proclami, sono appena arrivato e ho bisogno di ascoltare e vedere cosa succede”.

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