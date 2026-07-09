Inps, Fava “Sistema in equilibrio. Invecchiamento, denatalità e IA le sfide”

ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema è in equilibrio con due bilanci chiusi in positivo, ma proprio perché il sistema è in equilibrio sappiamo allo stesso tempo quali sono le criticità e le preoccupazioni: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Sono queste le tre sfide da affrontare e da vincere”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine della presentazione del Rapporto annuale dell’Istituto

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