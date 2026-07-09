IR Day a Milano, la finanza guarda al futuro tra IA e nuove sfide globali





MILANO (ITALPRESS) – A Milano il mondo della finanza si è dato appuntamento per l’IR Day, l’evento annuale promosso dall’Associazione Italiana Investor Relations, punto di incontro tra società emittenti, investitori e operatori del mercato. Al centro del confronto le nuove sfide per gli Investor Relations Officer, figure sempre più strategiche nel rapporto tra aziende e comunità finanziaria. Due i temi principali: l’impatto dell’intelligenza artificiale e il peso della geopolitica sulle decisioni di investimento.

f12/mgg/azn

© Riproduzione riservata