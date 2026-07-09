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Italian Tourism Awards, al Teatro dell’Opera la premiazione della 7^ edizione

ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare tutte quelle eccellenze che contribuiscono a rendere il turismo italiano un punto di riferimento internazionale, anche per sostenibilità e innovazione, riconoscendo le professionalità e le maestranze dell’hospitality e del travel: è l’obiettivo degli Italian Tourism Awards, giunti alla settima edizione. La cerimonia di premiazione è in programma al Teatro dell’Opera di Roma il prossimo 2 dicembre.
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