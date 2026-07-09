Mauro “Misurata Free Zone è una nuova opportunità per le aziende italiane”





ROMA (ITALPRESS) – La Misurata Free Zone “rappresenta sicuramente una nuova opportunità per le imprese italiane”. Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress Patrizia Mauro, direttore generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in occasione dell’evento di presentazione della Misurata Free Zone, organizzato presso Unioncamere a Roma dalla Camera di Commercio Italo-Libica e Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tripoli, Unioncamere e l’International Propeller Club – Port of Roma.

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