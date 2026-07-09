Messina “Solo noi possiamo garantire asset Paese, no francesi o tedeschi”

TORINO (ITALPRESS) – “Mi sembra che sia naturale che Monte dei Paschi di Siena e Generali si parlino. Io mi sento un uomo di mercato e penso di aver fatto finalmente in questo Paese un’operazione di mercato. Però sono anche un italiano, e quindi penso che una cosa importante sia guardare chi può garantire realmente l’indipendenza e la sicurezza nazionale degli asset strategici di questo Paese e possiamo essere solo noi, certamente non i francesi o i tedeschi”. Così Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, oggi a margine di un evento a Torino ha risposto a una domanda sull’ipotesi di un asse strategico tra Generali e Mps come possibile alternativa difensiva all’offerta avanzata da Intesa Sanpaolo.(ITALPRESS).

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