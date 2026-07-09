Nel 2025 in calo il traffico ferroviario merci

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il traffico ferroviario merci in Italia è sceso di circa l’8% rispetto al triennio precedente. Lo ha reso noto Fermerci, nel corso dell’appuntamento annuale che ha riunito a Roma l’associazione di categoria e i principali decisori istituzionali del settore regolatorio. Ampio spazio, nel confronto, ai temi regolatori: dai corrispettivi per l’accesso agli scali merci alle nuove regole sull’allocazione della capacità ferroviaria, fino allo sviluppo dei raccordi industriali, Fermerci chiede regole proporzionate e coerenti con le esigenze operative della logistica merci. Sul piano degli strumenti di sostegno, Fermerci chiede: continuità. Dal Ferrobonus alla Norma Merci, fino al contributo nazionale per le tecnologie ERTMS, le misure oggi in scadenza o fortemente ridimensionate secondo l’associazione di categoria vanno prorogate e rifinanziate, insieme alla rapida attuazione degli strumenti già previsti. A questo si aggiunge una richiesta trasversale sui tempi: contributi riconosciuti ed erogati con certezza e rapidità, perché il time to market delle misure incide direttamente sulla liquidità delle imprese e sull’efficacia stessa degli incentivi.

gsl