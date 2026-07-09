Picardi (Honda) “La Prelude torna dopo 25 anni con la sesta generazione”





ROMA (ITALPRESS) – “Siamo qui a Casina Valadier, nel centro di Roma per celebrare l’arrivo in Italia della nuova Honda Prelude, una coupé full hybrid giunta alla sua sesta generazione. Si tratta del grande ritorno di un’icona, che rientra sul mercato dopo 25 anni di assenza. È una serata e un’occasione per celebrare non solo la Prelude, ma anche la presenza di Honda a Roma, che per noi rappresenta una piazza molto importante. L’arrivo della Prelude è un momento importante per celebrare, da una parte, il prodotto e, dall’altra, una presenza del brand sempre più forte e radicata nel mercato romano”. Lo ha detto Vincenzo Picardi, Direttore Marketing di Honda, a margine del Summer Party 2026, l’evento organizzato da Dimensione Advertising e Casina Valadier, che ha visto Honda Auto Italia protagonista in qualità di Main Partner, insieme alle divisioni Moto e Marine.

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