Scurria “L’Africa e il Mediterraneo tornati al centro della politica italiana”





ROMA (ITALPRESS) – L’Africa è tornata, con questo governo, al centro della politica italiana “insieme a tutto il Mediterraneo”. Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress Marco Scurria, presidente dell’intergruppo parlamentare Amici della Libia, all’evento di presentazione della Misurata Free Zone, organizzato presso Unioncamere a Roma dalla Camera di Commercio Italo-Libica e Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tripoli, Unioncamere e l’International Propeller Club – Port of Roma.

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