Video Pillole
Tg Economia – 9/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2025 in calo il traffico ferroviario merci
– La finanza guarda al futuro tra IA e nuove sfide globali
– Salario giusto, Confintesa propone controllo pubblico prima di erogare i bonus
– Bonus 2026, al via le domande per Giovani, Donne e Zes
– Nel 2025 in calo il traffico ferroviario merci
– La finanza guarda al futuro tra IA e nuove sfide globali
– Salario giusto, Confintesa propone controllo pubblico prima di erogare i bonus
– Bonus 2026, al via le domande per Giovani, Donne e Zes
sat/gsl
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