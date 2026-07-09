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Tg Lavoro & Welfare – 9/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Occupazione, dall’Ocse un quadro in chiaroscuro
– Carenza di manodopera in Italia, un canale diretto con l’Uzbekistan
– Salario giusto, Confintesa propone un controllo pubblico prima di erogare i bonus
– Welfare aziendale, pmi campane si distinguono per crescita e impatto

sat/gsl

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