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Tg News – 9/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia espelle due militari russi a capo dello spionaggio
– Mosca contro Trump: “Arma Kiev ma vuole contribuire alla pace”
– Volkswagen, verso taglio di 120 mila posti di lavoro
– Torturò e uccise di botte la moglie, ergastolo
– Condannati gli hater di Liliana Segre
– Treni in tilt in Calabria, cavi tagliati in più punti
– Clima, Giugno 2026 il più caldo di sempre per Europa Occidentale
– L’Italia che Abiteremo by Remind, pubblico e privato sul futuro delle città
– Previsioni 3B Meteo 10 Luglio
– L’Italia espelle due militari russi a capo dello spionaggio
– Mosca contro Trump: “Arma Kiev ma vuole contribuire alla pace”
– Volkswagen, verso taglio di 120 mila posti di lavoro
– Torturò e uccise di botte la moglie, ergastolo
– Condannati gli hater di Liliana Segre
– Treni in tilt in Calabria, cavi tagliati in più punti
– Clima, Giugno 2026 il più caldo di sempre per Europa Occidentale
– L’Italia che Abiteremo by Remind, pubblico e privato sul futuro delle città
– Previsioni 3B Meteo 10 Luglio
gsl
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