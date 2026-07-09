Ultime News

9 Lug 2026 Non stalking, ma molestie: quattro mesi di arresto per il frate “mancato”
9 Lug 2026 Bando per i distretti del Commercio: Cremona candida il progetto “Verde & Vetrine”
9 Lug 2026 Poste di Castelverde chiuse fino al 20 agosto: al via i lavori di riqualificazione e il progetto Polis
9 Lug 2026 Cremonese, lunedì il rientro in Italia di Fellipe Jack per le visite mediche e la firma
9 Lug 2026 Il RadioTv Forum 2026 di Aeranti-Corallo premia Studio1 per i suoi primi cinquant’anni
Video Pillole

Tg Sport – 9/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026: al via i quarti con Francia-Marocco, Malagò celebra il trionfo del 2006
– Juventus: Martinez dice sì, caccia ai parametri zero per il centrocampo di Spalletti
– Milan: Amorim cerca il trequartista, mirino su Alajbegovic e Karetsas
– Wimbledon: domani Sinner-Djokovic per la finale, si ferma la corsa di Cobolli e Paolini
– Aci, La Russa “Ci saranno diverse iniziative di arte e cultura per GP di Monza”
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...