Video Pillole
Tg Sport – 9/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026: al via i quarti con Francia-Marocco, Malagò celebra il trionfo del 2006
– Juventus: Martinez dice sì, caccia ai parametri zero per il centrocampo di Spalletti
– Milan: Amorim cerca il trequartista, mirino su Alajbegovic e Karetsas
– Wimbledon: domani Sinner-Djokovic per la finale, si ferma la corsa di Cobolli e Paolini
– Aci, La Russa “Ci saranno diverse iniziative di arte e cultura per GP di Monza”
azn
– Mondiali 2026: al via i quarti con Francia-Marocco, Malagò celebra il trionfo del 2006
– Juventus: Martinez dice sì, caccia ai parametri zero per il centrocampo di Spalletti
– Milan: Amorim cerca il trequartista, mirino su Alajbegovic e Karetsas
– Wimbledon: domani Sinner-Djokovic per la finale, si ferma la corsa di Cobolli e Paolini
– Aci, La Russa “Ci saranno diverse iniziative di arte e cultura per GP di Monza”
azn
© Riproduzione riservata