Turismo, Mazzi “In Calabria crescita record”

ROMA (ITALPRESS) – “La Calabria ha messo a segno il record di crescita rispetto al 2025 sul turismo: +10,5% e +23% sui turisti stranieri, un dato importante che ci conforta molto perché siamo convinti che la principale vocazione del nostro Sud sia proprio il turismo”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle due edizioni calabresi di Vinitaly and the City.

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