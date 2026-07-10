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Alpi più sostenibili, il progetto Mini per conservare la neve

MILANO (ITALPRESS) – Mini punta sulla sostenibilità anche in alta quota con il progetto “Mini Takes Care”, presentato a Milano. L’iniziativa sperimenta all’Alpin Arena Senales nuovi geotessili biodegradabili per la conservazione della neve, realizzati con fibre cellulosiche a basso impatto ambientale. La tecnologia mira a ridurre la dispersione della neve, limitare le microplastiche e favorire il recupero dei materiali attraverso un modello di economia circolare. Un progetto che unisce innovazione, tutela degli ecosistemi alpini e futuro del turismo invernale.
mgg/gsl

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