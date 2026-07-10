Balcani, Tajani “In Ue on ci sono candidati di serie A e B”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è fortemente impegnata per sostenere il percorso verso l’Unione Europea di questi Paesi, alcuni sono pronti ad entrare come il Montenegro e l’Albania. Con il documento che abbiamo approvato riteniamo dover inviare anche un messaggio chiaro a Bruxelles, che non ci sono candidati di serie A e candidati di serie B: noi siamo a favore dell’ingresso dell’Ucraina e della Moldavia nell’Unione Europea, ma prima ci sono i Balcani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione “Amici dei Balcani”. “Non possiamo far perdere fiducia nei nostri confronti da parte di questi Paesi che non devono essere dimenticati, per noi sono una priorità e non possiamo certamente permettere che poi siano altri a guardare con attenzione ai Balcani”.

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