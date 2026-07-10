Ultime News

10 Lug 2026 Per Federica Venturelli oro anche nella Corsa a Punti agli Europei su pista Under 23
10 Lug 2026 Cremona racconta da Genova la sfida per diventare Capitale Italiana della Cultura 2029
10 Lug 2026 Nigeriano accoltellato dopo la lite: per la compagna, divieto di avvicinamento
10 Lug 2026 Due anni e nove mesi allo spacciatore con machete e katana. Va agli arresti domiciliari
10 Lug 2026 Gerli spinge per la Cremonese: affare vicino. Trimboli resta nel mirino, Vicenza su Tsadjout
Video Pillole

Clima estremo e turismo: allarme Onu su porti e aeroporti

ROMA (ITALPRESS) – L’ondata di caldo che ha colpito l’Europa non è solo un’emergenza ambientale, ma un segnale sempre più evidente degli effetti della crisi climatica sul turismo e sui trasporti. A lanciare l’allarme è la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, UNECE, che invita governi e gestori delle infrastrutture ad accelerare l’adattamento di porti, aeroporti e reti ferroviarie. Secondo il rapporto, entro fine secolo tra il 71% e l’89% dei porti mondiali potrebbe essere esposto a tempeste marine estreme, mentre aumenteranno i giorni con temperature superiori ai 25 gradi, con impatti diretti sulla sicurezza e sulla gestione dei flussi turistici. In Europa, precipitazioni più intense interesseranno aree come Alpi e Balcani, con possibili disagi alla rete ferroviaria. I grandi fiumi, come Danubio, Reno e Volga, saranno sempre più soggetti a inondazioni, con effetti a catena su aeroporti e logistica. Le recenti ondate di calore, che hanno già portato alla chiusura di musei e alla modifica di itinerari turistici in diverse città europee, vengono considerate solo un’anticipazione di scenari destinati a diventare più frequenti. Per l’Onu, l’adattamento non è più rinviabile: investire oggi nelle infrastrutture significa evitare costi economici e disagi molto più elevati in futuro.
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...