Ultime News

10 Lug 2026 Per Federica Venturelli oro anche nella Corsa a Punti agli Europei su pista Under 23
10 Lug 2026 Cremona racconta da Genova la sfida per diventare Capitale Italiana della Cultura 2029
10 Lug 2026 Nigeriano accoltellato dopo la lite: per la compagna, divieto di avvicinamento
10 Lug 2026 Due anni e nove mesi allo spacciatore con machete e katana. Va agli arresti domiciliari
10 Lug 2026 Gerli spinge per la Cremonese: affare vicino. Trimboli resta nel mirino, Vicenza su Tsadjout
Video Pillole

Da Honda la nuova Prelude ibrida

ROMA (ITALPRESS) – Honda sceglie Roma per presentare al pubblico italiano la nuova Prelude, coupé full hybrid che torna sul mercato dopo 25 anni di assenza. Giunta alla sesta generazione, la Prelude è stata svelata nel corso del Summer Party 2026 organizzato a Casina Valadier. L’evento, che ha riunito partner, concessionari e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale, ha segnato anche un momento di incontro per rafforzare la presenza del marchio nella Capitale.
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...