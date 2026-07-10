Da Honda la nuova Prelude ibrida





ROMA (ITALPRESS) – Honda sceglie Roma per presentare al pubblico italiano la nuova Prelude, coupé full hybrid che torna sul mercato dopo 25 anni di assenza. Giunta alla sesta generazione, la Prelude è stata svelata nel corso del Summer Party 2026 organizzato a Casina Valadier. L’evento, che ha riunito partner, concessionari e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale, ha segnato anche un momento di incontro per rafforzare la presenza del marchio nella Capitale.

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