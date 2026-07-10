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I capodogli del Mediterraneo parlano in dialetto

ROMA (ITALPRESS) – In Zambia nasce Radio Chikaya, la prima radio di comunità che dà consigli su come convivere con gli animali selvatici. Uno studio rivela che anche i capodogli del Mediterraneo hanno il loro dialetto. Nell’Oceano Indiano nasce il primo aeroporto biodinamico. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dai 10 ai 17 anni parlano di queste tre notizie nella loro rassegna green.
abr/sat/azn

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