Il forte legame tra il club e la città nella strategia di branding del Palermo





PALERMO (ITALPRESS) – Inizia la stagione dei rosanero di Pippo Inzaghi, al via del campionato di Serie B con l’obiettivo di centrare la promozione nel massimo campionato, sfuggita un paio di mesi fa nelle semifinali play-off. Le ambizioni della squadra vanno di pari passo con quelle della società che, contestualmente, ha lanciato la nuova strategia di brand e identità visiva del club per esaltare “il profondo legame con la città, accendere l’orgoglio della piazza, incarnare l’identità della città ed elevare il Palermo sul palcoscenico mondiale”. L’intero lavoro di brand è stato ideato e realizzato dal marketing del club rosanero e di City Football Group. “Nessun elemento di questo progetto è stato inventato da zero – ha spiegato Gaetano Lombardo, chief marketing & communication del Palermo -. Abbiamo piuttosto provato a svelarlo, come in una scultura, isolando l’essenza della nostra identità: ciò in cui crediamo, ciò per cui combattiamo, ciò che proteggiamo da sempre, anche nei momenti più bui. E se possiamo farlo è perché attorno ai nostri colori c’è una comunità che questi valori li condivide e li professa, come un destino inevitabile”.

– Video ufficio stampa Palermo Fc –

(ITALPRESS).

ari/gsl/red

© Riproduzione riservata