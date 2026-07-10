“Insieme per un Po pulito”, torna a Torino l’iniziativa di Suzuki con 90 ragazzi





TORINO (ITALPRESS) – Torna l’iniziativa ecologica promossa da Suzuki, Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e la Città di Torino. Nata nel 2025 come “Insieme per un Po pulito”, la manifestazione evolve quest’anno in un progetto di ampio respiro nazionale, accogliendo l’adesione di Padova, prestigioso circolo remiero che replica il modello torinese per salvaguardare e pulire il proprio fiume. L’appuntamento principale si è rinnovato a Torino al circolo Caprera, dove i volontari e i giovani atleti dei circoli cittadini – tra cui Amici del Fiume, Armida, Cerea, Cus Torino, Circolo Canottieri Eridano ed Esperia – si sono adoperati per ripulire le sponde e le acque da plastica e piccoli rifiuti. I veri protagonisti di questa operazione ecologica, come ha spiegato, Katia Bertello, responsabile pubbliche relazioni di Suzuki Italia, sono stati 90 bambini e giovanissimi atleti dei circoli, un team della sostenibilità che ha lavorato con entusiasmo per ripulire i corsi d’acqua da plastica e rifiuti, coadiuvato dagli adulti e dai volontari sul territorio.

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