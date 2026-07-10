La Nave Amerigo Vespucci lascia Manhattan e viaggia verso Boston

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prosegue il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 iniziato a Genova lo scorso 9 maggio. Dopo le celebrazioni newyorkesi, la Nave Amerigo Vespucci sta facendo rotta verso Boston dove dall’11 al 16 luglio prenderà parte alla Sail Boston e poi proseguirà per il Canada dove sarà protagonista del Rendez vous naval de Québec.

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fonte: Ufficio Stampa Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026)