Lagalla “Il Comune di Palermo è vicino alle imprese”





PALERMO (ITALPRESS) – “Credo che l’amministrazione abbia dimostrato in maniera crescente di stare vicina alle imprese, anche grazie a una disponibilità di bilancio migliorata in questi anni. L’estensione della possibilità di denominazione dei prodotti provenienti da artigianato e impresa arricchisce le opportunità di tutela e valorizzazione del prodotto locale, imponendo ai vari enti di accogliere nei centri storici e nelle aree artigianali e produttive iniziative che, essendo tutelate da un marchio di fabbrica hanno il pregio e il valore dell’originalità e dell’affermazione della creatività territoriale”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della tappa del roadshow “L’Italia che crea. Tra tradizione e innovazione”, nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna, nel capoluogo siciliano. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è dedicata al ruolo delle “Indicazioni Geografiche” per i prodotti artigianali e industriali. xi6/vbo/mca2

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