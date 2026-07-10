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Mezzogiorno, Bignami “Da governo Meloni azione strategica, invertita la rotta”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo Meloni è riuscito a invertire una rotta che sembrava impossibile da invertire. Il Mezzogiorno cresce più del resto d’Italia e soprattutto le aree interne, che per lungo tempo sono state dimenticate, oggi sono al centro di un’azione strategica del governo”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, a margine del seminario di ECR-FDI a Roma “La forza dei territori – Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, rivendicando i risultati dell’esecutivo sullo sviluppo del Sud. “La difesa dei fondi è necessaria, ma i fondi si devono anche spendere. Questa è stata la prima importante azione svolta dal governo, che è riuscito ad accelerare le modalità con cui queste risorse possono effettivamente arrivare sul territorio”, ha aggiunto.
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