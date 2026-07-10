Ultime News

10 Lug 2026 Grandi carnivori, in Lombardia aumentano i lupi ma cresce efficacia misure di prevenzione
10 Lug 2026 Direzione cittadina Pd, il sindaco Virgilio richiama al dialogo costruttivo
10 Lug 2026 “Portati la sedia”, un pomeriggio per stare insieme al giardinetto di via dei Tigli
10 Lug 2026 Danza contemporanea, concerti e festival: il weekend sul territorio
10 Lug 2026 Lombardia, agricoltori e medici insieme: nasce il patto per la salute dei cittadini
Video Pillole

Pecoraro Scanio “#Stopincendiboschivi2026 parte dalla Sicilia”

TRAPANI (ITALPRESS) – «Dalla Sicilia deve partire una grande campagna di attenzione e prevenzione contro gli incendi boschivi. I dati ufficiali delle agenzie europee indicano infatti l’isola, in particolare la sua parte occidentale, come l’area a più alto rischio incendi di tutta Europa. È un’emergenza che riguarda la Sicilia, l’Italia e l’intero Mediterraneo e che richiede il massimo impegno da parte delle istituzioni e dei cittadini». Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole che da Trapani rilancia la campagna contro gli incendiari e per la prevenzione insieme a Marco Miceli presidente dell’associazione siciliana di volontariato Fenice Verde dopo analoga iniziativa già promossa a Catania con il Segretario del Codacons Tanasi.
«È fondamentale rafforzare la cultura della prevenzione – prosegue Pecoraro Scanio – e coinvolgere tutti i cittadini affinché collaborino con le autorità attraverso segnalazioni tempestive di comportamenti sospetti. La lotta agli incendi non può limitarsi all’intervento quando le fiamme sono già divampate: serve un’azione continua di vigilanza, sensibilizzazione e tutela del territorio».
L’ex Ministro ricorda inoltre l’importanza della normativa introdotta durante il suo mandato: «Rivendico di aver promosso la legge che ha qualificato l’incendio boschivo come reato penale. Incendiare boschi, aree naturali e territori protetti significa colpire il patrimonio ambientale, la biodiversità, la sicurezza delle comunità e aggravare gli effetti della crisi climatica».
Pecoraro Scanio richiama infine l’attenzione sull’efficacia dell’azione giudiziaria: «Spesso gli incendiari vengono individuati e arrestati, ma i processi arrivano quando l’emergenza è ormai passata e l’attenzione dell’opinione pubblica si è spenta. È necessario garantire tempi rapidi e adottare misure restrittive efficaci nei confronti dei responsabili abituali, per impedire che possano continuare a devastare il nostro patrimonio naturale».
«Difendere i boschi – conclude Pecoraro Scanio – significa proteggere il clima, la biodiversità, il paesaggio, l’economia dei territori e la sicurezza dei cittadini. La prevenzione deve diventare una priorità nazionale permanente”.
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...