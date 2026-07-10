Porti, Deandreis “Tassi crescita positivi nonostante dazi, c’è forte resilienza”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I porti italiani stanno dimostrando una forte resilienza, i tassi di crescita si sono mantenuti positivi anche nel 2025 che è stato anche l’anno dei dazi. Nonostante questo, si chiude con un segno positivo, vuol dire che la manifattura italiana sa resistere, è capace di essere forte e attraverso i porti possiamo anticipare le tendenze: non significa che non ci siano difficoltà però è evidente che, se guardiamo i dati, la situazione non è così negativa”. Lo dice all’Italpress il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis, intervistato a Gallerie d’Italia, a Napoli, a margine della presentazione del 13esimo rapporto sull’economia marittima italiana a cura di Srm e Intesa Sanpaolo.

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