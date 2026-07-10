Ultime News

10 Lug 2026 Grandi carnivori, in Lombardia aumentano i lupi ma cresce efficacia misure di prevenzione
10 Lug 2026 Direzione cittadina Pd, il sindaco Virgilio richiama al dialogo costruttivo
10 Lug 2026 “Portati la sedia”, un pomeriggio per stare insieme al giardinetto di via dei Tigli
10 Lug 2026 Danza contemporanea, concerti e festival: il weekend sul territorio
10 Lug 2026 Lombardia, agricoltori e medici insieme: nasce il patto per la salute dei cittadini
Video Pillole

Porti, Deandreis “Tassi crescita positivi nonostante dazi, c’è forte resilienza”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I porti italiani stanno dimostrando una forte resilienza, i tassi di crescita si sono mantenuti positivi anche nel 2025 che è stato anche l’anno dei dazi. Nonostante questo, si chiude con un segno positivo, vuol dire che la manifattura italiana sa resistere, è capace di essere forte e attraverso i porti possiamo anticipare le tendenze: non significa che non ci siano difficoltà però è evidente che, se guardiamo i dati, la situazione non è così negativa”. Lo dice all’Italpress il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis, intervistato a Gallerie d’Italia, a Napoli, a margine della presentazione del 13esimo rapporto sull’economia marittima italiana a cura di Srm e Intesa Sanpaolo.

xc9/col4/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...