Stragi ’92, Balsamo “Il dolore è stato trasformato in coraggio”





PALERMO (ITALPRESS) – “Quei 57 giorni che sono rimasti scolpiti nel nostro animo hanno anche segnato un punto di non ritorno: da quel momento, tutta la popolazione di Palermo ha capito che nessun compromesso è possibile con la mafia. È stato un momento drammatico, in cui però il dolore è stato trasformato in coraggio da tante persone comuni”. Lo ha detto il presidente della Corte

d’Appello di Palermo Antonio Balsamo, a margine dell’incontro “L’estate che cambiò Palermo”.

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