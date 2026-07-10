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Stragi del ’92, Varchi “La memoria è diventata impegno”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sicuramente le stragi del ’92 hanno rappresentato uno spartiacque, non solo per la società civile, non solo per Palermo, non solo per l’Italia, ma anche nella vita di ciascuno di noi. E’ maturata la ferma consapevolezza di dover scegliere da che parte stare: dalla parte della legge, dalla parte dello Stato, ogni giorno della propria vita, indipendentemente dal ruolo che ciascuno di noi è chiamato a ricoprire nella società, nelle istituzioni o nelle professioni”. Lo ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, a margine dell’incontro “L’estate che cambiò Palermo”.
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