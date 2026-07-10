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Tamajo “La Regione Siciliana sostiene l’innovazione delle imprese”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Regione vuole continuare a sostenere le imprese mettendo a loro disposizione misure per innovazione e digitalizzazione, il tutto per mettere a terra bandi che hanno avuto una grande risonanza sul territorio”. Così Edy Tamajo, assessore delle Attività produttive della Regione Siciliana, nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna, nel capoluogo siciliano, a margine della tappa del roadshow “L’Italia che crea. Tra tradizione e innovazione”, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata al ruolo delle “Indicazioni Geografiche” per i prodotti artigianali e industriali. “Il mondo degli artigiani riesce attraverso le tradizioni a far rievocare anche la cultura siciliana – sottolinea l’assessore Tamajo -. Noi lo accompagniamo nel percorso di innovazione che rafforza la competitività delle imprese, facendole camminare allo stesso passo di tutte le aziende nazionali e internazionali. Stiamo lavorando in tal senso con grandi risultati, la Sicilia cresce nonostante qualcuno dica altro”. xi6/vbo/mca2

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