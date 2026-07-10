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Tg Economia – 10/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pil in crescita nel primo trimestre
– Dal Parlamento Ue primo via libera all’euro digitale
– Amazon, dal 2010 in Italia investimenti da 25 miliardi e 19 mila posti di lavoro
– A luglio i primi rimborsi Irpef 730, ecco per chi

sat/gsl

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