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Tg Economia – 10/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pil in crescita nel primo trimestre
– Dal Parlamento Ue primo via libera all’euro digitale
– Amazon, dal 2010 in Italia investimenti da 25 miliardi e 19 mila posti di lavoro
– A luglio i primi rimborsi Irpef 730, ecco per chi
– Pil in crescita nel primo trimestre
– Dal Parlamento Ue primo via libera all’euro digitale
– Amazon, dal 2010 in Italia investimenti da 25 miliardi e 19 mila posti di lavoro
– A luglio i primi rimborsi Irpef 730, ecco per chi
sat/gsl
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