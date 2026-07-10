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Tg News – 10/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2025 in calo il traffico ferroviario merci
– La finanza guarda al futuro tra IA e nuove sfide globali
– Salario giusto, Confintesa propone controllo pubblico prima di erogare i bonus
– Bonus 2026, al via le domande per Giovani, Donne e Zes

sat/gsl

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