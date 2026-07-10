Ue, Fidanza “La priorità di FdI è difendere un bilancio solido per coesione”

ROMA (ITALPRESS) – “La priorità assoluta per Fratelli d’Italia è difendere un bilancio solido per la politica di coesione e anche il bilancio dell’agricoltura, che sappiamo essere un po’ sotto attacco da parte dei cosiddetti Paesi frugali”. Lo ha dichiarato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, a margine a margine del seminario di ECR-FDI a Roma “La forza dei territori – Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, intervenendo sul negoziato per il prossimo bilancio dell’Unione europea. “Vogliamo difendere un bilancio solido per la coesione delle regioni del Mezzogiorno, ma di tutte le regioni italiane, comprese quelle più sviluppate che sono importanti per la competitività della nostra nazione”.

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