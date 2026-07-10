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Ue, Sberna “Politica di coesione pilastro dell’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “A due anni dall’inizio del mandato abbiamo ritenuto importante una giornata come questa, proprio sulla forza dei territori, confrontandoci con le Regioni e gli amministratori locali. Siamo in una fase importante di programmazione del nuovo bilancio, in una fase in cui è stata appena riprogrammata la politica di coesione grazie all’azione di Raffaele Fitto in Commissione europea”. Lo ha detto Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, a margine del seminario ECR-FdI “La forza dei territori – Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, a Roma.

xc7/sat/gsl

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