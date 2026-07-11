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Cina, vigile del fuoco salva bimbo di tre mesi dalle inondazioni

Un neonato di tre mesi, rimasto senza latte artificiale durante le inondazioni, è stato tratto in salvo nel Guangxi, in Cina. Il vigile del fuoco che lo ha soccorso ha poi ammesso: “Non ho mai avuto paura degli incendi o delle inondazioni, ma tenere tra le braccia questa piccola vita mi ha fatto tremare le mani”.
(XINHUA/ITALPRESS)
mec/fsc (Fonte video: Xinhua)

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