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Palermo, Lagalla “Poniamo grandissima attenzione ai temi dello sport”

PALERMO (ITALPRESS) – Grande attenzione dell’amministrazione comunale “al tema dello sport, che concorre a un processo educativo globale delle giovani generazioni: la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale, l’abbiamo già sperimentata con l’apertura della nuova piscina nell’area della Conca d’Oro. Oggi si avviano i lavori al Country Time Club per la realizzazione di un centro tennistico pilota, che possa guardare anche all’allenamento dei grandi campioni del tennis internazionale”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della cerimonia per il via ai lavori di riqualificazione del Country Time Club. xd8/vbo/mca1

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