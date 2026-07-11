Premio Ischia, Crosetto “La sicurezza passa anche da un’informazione seria”





ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “La minaccia ibrida è una guerra continua che colpisce giorno e notte 24 ore su 24, campagne di disinformazione, notizie costruite ad arte possono raggiungere in poche ore milioni di persone. L’obiettivo di chi agisce in questo modo è chiaro: alterare il dibattito pubblico rendere sempre più difficile distinguere ciò che è vero da ciò che falso. Perciò la sicurezza passa anche da un’informazione seria”. E’ questo uno dei concetti centrali espressi dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo videomessaggio che ha aperto la 47esima edizione del Festival di giornalismo internazionale di Ischia. “Per questo sono contento – ricorda il Ministro Crosetto – che il Premio Europeo sia stato assegnato a Ukrainska Pravda. Rivolgo i miei complimenti alla direttrice, alla redazione, ai giornalisti che anche nei momenti più difficili del conflitto hanno continuato a raccontare la realtà con coraggio e professionalità”. vbo/mca1

(Fonte video: Premio Ischia Internazionale di giornalismo)

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