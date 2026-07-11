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Premio Ischia, Palmaroli “La satira si fa sulle cose serie”

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Gli spunti non mancano mai nell’attualità politica, quindi diventa tutto più facile. A volte diventa difficile quando i politici si fanno satira da soli, volontariamente o involontariamente, per esempio Trump è uno di questi. Però tendenzialmente la satira si fa sulle cose serie, quindi la parodia è uno dei due generi che mi sono sempre portato dentro”.
Così Federico Palmaroli, in arte Osho, a margine del Premio Ischia. “Il mio personaggio preferito è stato Biden, purtroppo sono orfano, anzi, credo che tutto il mondo sia orfano di Biden, visto quello che sta succedendo”.

col4/mca2
(Fonte video: Premio Ischia Internazionale di giornalismo)

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