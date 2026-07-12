Argentina, Scaloni spegne polemiche prima dell’Inghilterra: “È solo una partita”

(Adnkronos) –

Lionel Scaloni getta acqua sul fuoco in vista di Argentina-Inghilterra. Nella notte di oggi, domenica 12 luglio, il ct dell’Albiceleste ha festeggiato l’accesso alle semifinali dei Mondiali 2026 grazie alla vittoria sulla Svizzera, battuta per 3-1 ai tempi supplementari. Nel penultimo atto del torneo, l’Argentina troverà l’Inghilterra, che ha superato la Norvegia per 2-1.

Una sfida, quella con gli inglesi, molto sentita in Argentina e non solo per motivi calcistici. Se i ricordi di campo vanno al 1986, quando Diego Maradona ‘beffò’ i Tre Leoni con l’iconica ‘mano de dios’ e segnando il gol del secolo, ci sono anche motivi politici dietro la rivalità. Nel 1982 infatti Argentina e Inghilterra combatterono la guerra delle Isole Falkland, o Malvinas, una ferita ancora aperta nei cuori sudamericani, tanto da essere citate nell’ormai iconica canzone ‘La quarta stella’, colonna sonora dei Mondiali dell’Albiceleste creata dall’influencer Palmito: “Per le Malvinas, per Diego, per l’ultima di Leo”.

La canzone, cantata anche dai giocatori argentini negli spogliatoi, ha creato polemiche in Inghilterra, ma ci ha pensato il ct dell’Albiceleste Scaloni a spegnere tutto sul nascere: “È soltanto una partita di calcio”, ha detto serio Scaloni in conferenza stampa, “il messaggio che deve arrivare è che è solo una partita di calcio. Giocheremo una partita di calcio contro una grande Nazionale che ha un ct bravissimo e che ammiro molto. È soltanto una partita di calcio, punto. Niente più di questo”.