Qatar, morto a 74 anni l’ex emiro Hamad bin Khalifa Al-Thani

(Adnkronos) – E’ morto a 74 anni Hamad bin Khalifa Al-Thani, al potere in Qatar dal 1995 al 2013. L’annuncio ufficiale arrivato da Doha, riportato dall’agenzia Qna, dà notizia del decesso dell’ ‘emiro padre’ avvenuto domenica mattina. Nel 2013 aveva abdicato. Da allora è al potere il figlio, l’emiro Tamim bin Hamad Al-Thani.

Durante il suo regno Hamad bin Khalifa Al-Than ha guidato il paese verso una rapida modernizzazione e sviluppo economico, sociale e culturale. Tra i suoi risultati più importanti ci sono la promulgazione della prima costituzione permanente del Qatar nel 2004 e l’introduzione delle elezioni municipali, in cui alle donne è stato permesso di votare e candidarsi.

I messaggi di condoglianze sono arrivati e continuano ad arrivare da tutto il mondo.

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Suo Padre l’Emiro Hamad bin Khalifa Al-Thani. Un lutto che colpisce il Paese in un momento di particolare complessità per i nuovi, inaccettabili attacchi iraniani, cui il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Il compianto Emiro sarà ricordato per la Sua storica guida dell’Emirato e, in Italia, anche per l’amicizia nei confronti del nostro Paese. In spirito di sincera vicinanza al dolore di Vostra Altezza, La prego di accogliere le espressioni del più sincero cordoglio della Repubblica italiana e le mie personali condoglianze”. Lo scrive il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel messaggio di condoglianze.

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell’Emiro Padre del Qatar, Sua Altezza lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani è stato uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione. Con straordinaria visione, coraggio e determinazione, ha posto le basi del Qatar moderno, ne ha rafforzato le istituzioni e gli ha conferito una voce e un prestigio ben oltre i suoi confini. Il Qatar che oggi conosciamo e ammiriamo porta l’inconfondibile impronta della sua leadership. Desidero porgere le mie più sentite condoglianze a titolo personale e a nome del Governo italiano, a Sua Altezza l’Emiro Tamim, a tutta la Sua famiglia e al popolo del Qatar cui rivolgo i miei pensieri e le mie preghiere in questo momento di profondo dolore”. Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da palazzo Chigi.