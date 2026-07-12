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Tg Ambiente – 12/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima estremo e turismo: allarme Onu su porti e aeroporti
– Isole Tremiti, i Carabinieri subacquei recuperano rete a strascico di 200 chili
– Transizione ecologica, gli italiani scelgono le rinnovabili
– Inaugurato in Sicilia Iberdrola Fenix, impianto fotovoltaico da 243 MW

mgg/gsl

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