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A Trabia un progetto per i giovani talenti, Toni e Cannavaro testimonial

TRABIA (ITALPRESS) – Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, offrendo un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell’educazione, dell’inclusione sociale e della crescita personale. È l’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. Promotore del progetto l’imprenditore di origine siciliane Andrea Pratelli. Testimonial d’eccezione due campioni del mondo, Fabio Cannavaro e Luca Toni.
col/glb/gtr
(Fonte video: ufficio stampa ASD Città di Trabia Football Club)

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