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Auto finisce contro un albero a Cisterna di Latina: due morti

(Adnkronos) –
Un uomo di 53 anni e una donna di 57 hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla via Appia, a Cisterna di Latina, in località Le Castella. Erano circa le 12 quando il veicolo sul quale viaggiavano, proveniente da Velletri, per cause ancora in fase di accertamento è uscito di strada, finendo contro un albero a bordo carreggiata. Per i due non c’è stato nulla da fare: i sanitari dell’Ares 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Cisterna, oltre alla polizia locale che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e le due salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.  

Secondo le prime informazioni, le due vittime non erano residenti nella zona. Testimoni presenti sul luogo dell’incidente avrebbero riferito di aver visto l’auto procedere sulla strada e virare improvvisamente verso l’albero. Non si esclude un malore del conducente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. La circolazione è stata successivamente ripristinata e la situazione ora risulta tornata alla normalità. 

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