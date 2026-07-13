Ultime News

13 Lug 2026 Il destino si chiama Ponchielli: dall’America a Cremona per dirsi “sì”
13 Lug 2026 Studenti da tutta Italia per testare il campus cremonese del Politecnico
13 Lug 2026 Tanta Robba, gli organizzatori del Festival: “Non solo musica, ma acceleratore economico per la città”
13 Lug 2026 Cremo, Bonazzoli subito a segno: è il primo ad arrivare al centro Arvedi
13 Lug 2026 Omicidio di Crema, trovato nell’Adda un coltello: potrebbe essere l’arma del delitto
Video Pillole

Bangkok, incendio che ha fatto 27 morti nella discoteca causato da cortocircuito

Le autorità thailandesi hanno dichiarato lunedì che un’indagine preliminare indica un cortocircuito come probabile causa del devastante incendio divampato in un pub di Bangkok, che ha provocato 27 morti e decine di feriti. Secondo il Dipartimento per la Prevenzione e la Mitigazione dei Disastri di Bangkok, gli investigatori ritengono che le fiamme siano state innescate da un cortocircuito elettrico nell’impianto di condizionamento dell’aria installato sul soffitto del locale.. abr/gtr
(Fonte video: CCTV)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...