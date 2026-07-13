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Cannavaro “Fa male non vedere Italia ai Mondiali”

TRABIA (ITALPRESS) – “Si è scritto e si è parlato tanto, noi rappresentiamo tanto nel mondo del calcio, siamo una nazionale che ha fatto 6 finali mondiali, vincendone 4. Non vedere l’Italia al Mondiale fa male, è un peccato, speriamo di tornarci presto e che questi anni siano serviti a qualcosa”. È l’auspicio di Fabio Cannavaro, intervenuto alla presentazione del progetto Trabia Football Club, a pochi giorni dal ventennale del trionfo di Berlino quando, da capitano azzurro, alzò la Coppa del Mondo al cielo.
col/glb/gtr

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