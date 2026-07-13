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Capitale Europea Cultura, Viterbo e Tuscia accendono la sfida per il 2033

VITERBO (ITALPRESS) – La candidatura di Viterbo e Tuscia a Capitale Europea della Cultura 2033 entra nel vivo all’insegna della partecipazione e della produzione culturale viva e concreta. All’interno del Teatro dell’Unione e in alcuni luoghi simbolo del centro storico, alla presenza delle massime istituzioni locali, è andato in scena un pomeriggio di festa: prosegue così il percorso che ha portato alla nascita della candidatura.
mec/mgg/gsl

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