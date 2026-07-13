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Criminalità, Meloni “Dal 2023 a Palermo 118 operazioni ad alto impatto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Dal 2023 a oggi qui a Palermo sono state realizzate 118 operazioni ad alto impatto, comprese quelle nelle stazioni ferroviarie. Sono stati impiegate oltre 3.000 unità di forze di polizia, controllate più di 14.000 persone. Con le zone rosse sono state controllate circa 45.000 persone, di cui quasi 3.500 stranieri, allontanando i soggetti che sono stati ritenuti pericolosi con precedenti di polizia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella Prefettura di Palermo.
abr/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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