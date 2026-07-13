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Focus Salute – Estrogeni, la linfa del corpo femminile

MILANO (ITALPRESS) – Estrogeni: che cosa sono? Perché la loro mancanza può scatenare una tempesta di sintomi nel corpo delle donne? Perché, se ben prescritti con intelligenza clinica, restituiscono salute fisica ed emotiva, sempre in sinergia con stili di vita sani? Nel centoquarantaquattresimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, spiega che innanzitutto gli estrogeni “bioidentici”, naturali, sono quattro e non uno, con caratteristiche e funzioni diverse. Il loro uso in ginecologia richiede grande competenza endocrinologica, farmacologica e clinica.

sat/gsl

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