Inondazioni Cina,le immagini di un’automobilista salvata dalla furia delle acque





ROMA (ITALPRESS) – Nella contea autonoma di Kuancheng (provincia dell’Hebei, Cina settentrionale), vigili del fuoco e residenti hanno unito le forze per portare in salvo un’automobilista rimasta bloccata a causa delle inondazioni causate dalle forti piogge del tifone Bavi. La donna era rimasta in panne tra le acque in piena. Giunti sul posto, tre vigili del fuoco, assicurati con funi di sicurezza, hanno attraversato con cautela la corrente per raggiungere il veicolo bloccato. Nel frattempo, l’acqua proveniente da monte stava aumentando di violenza, creando forti correnti lungo la via di fuga.

Il tifone Bavi, il nono dell’anno, ha toccato terra più volte lungo la costa della provincia dello Zhejiang (Cina orientale) nella tarda serata di sabato prima di spostarsi verso l’entroterra, portando tempeste e inondazioni in diverse province orientali e settentrionali.

abr/gtr

(Fonte video: CCTV)

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