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Meloni “Chi pensa di riportare indietro Palermo troverà Stato che reagisce”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sappiamo bene che cosa è accaduto di recente in alcune zone di questa città, in particoalare nella periferia nord ovest, in diversi comuni della fascia costiera, da Isola delle Femmine a Capaci e Carini: le raffiche di kalashnikov, le intimidazioni ai commercianti e agli imprenditori, le taniche
di benzina date alle fiamme per terrorizzare i cittadini sono immagini che non vedevamo da tempo ma che non abbiamo alcuna intenzione di tollerare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla Prefettura di Palermo.
“Io sono qui anche e soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. “Chi pensa di portare indietro Palermo troverà uno Stato determinato che reagisce e che colpisce”.
abr/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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