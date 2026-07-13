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Meloni rende omaggio alle vittime della strage di Capaci

CAPACI (PALERMO) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come prima tappa della sua visita a Palermo, ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, lungo l’autostrada A29, in prossimità di Capaci, nel luogo della strage del 23 maggio 1992.

sat/gsl
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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